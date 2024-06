Piogge a Certaldo, Lista Più: "Disagi sul territorio, serve concretezza"

Nelle ultime ore si sono verificati a causa di rovesci e piogge sparse alcuni disagi sul nostro territorio: si tratta di un evento nemmeno così estremo, come in altre circostanze. La nostra intenzione non è affatto di strumentalizzare questi eventi per la campagna elettorale, tuttavia è necessario ribadire quanto la classe politica che ha governato Certaldo negli ultimi anni sia stata distante dalle reali esigenze della cittadinanza. Crediamo convintamente che chi amministra un piccolo comune come il nostro debba investire le migliori competenze per rispondere alle esigenze del territorio, alle criticità, alle mutate necessità sia in termini urbanistici che di infrastrutture, sia finalizzate ad organizzare gli investimenti secondo oggettive logiche di priorità.

Abbiamo assistito in queste ultime battute di campagna elettorale a dichiarazioni e promesse degne delle migliori fiabe dei Fratelli Grimm. Ma i cittadini hanno bisogno di serietà e di concretezza. Via Carlo Marx, di fronte all’asilo comunale, versa in condizioni disastrose. Via da Verrazzano dopo anni di promesse e soldi spesi continua ad allagarsi, con il rischio di recare danni ad abitazioni ed attività. Situazioni simili si presentano nel Pian di Sotto. Questa sarebbe la “Politica Per Bene”? Questo sarebbe un paese da candidare all’UNESCO?

Le promesse elettorali non basteranno a spingere l’acqua in salita. Servono impegno e competenza per gestire gli investimenti e far quadrare i conti. Servono serietà e capacità di mediazione per risolvere i problemi che come nel caso di Via Da Verrazzano e del Pian di Sotto, competano a più enti.

Ci sono i mezzi e gli strumenti per fronteggiare queste criticità ed in questa stagione di Risorse Europee c’erano anche i finanziamenti. È mancata solo la sensibilità, si continua infatti a dire che la Piazza Boccaccio Fosse una priorità, che fosse prioritario investire negli hangar, lasciando indietro interventi attesi da anni.

La lista civica PIU CERTALDO crede che sia arrivato il momento di cambiare e siamo convinti che l’8 ed il 9 Giugno saranno le date in cui finalmente Certaldo tornerà ad essere amministrata dai certaldesi e non dai Partiti.

Lista civica "Più Certaldo"