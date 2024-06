Raffaele Palladino nuovo allenatore della Fiorentina

È iniziata ufficialmente l’era di Raffaele Palladino alla Fiorentina. L'ex allenatore del Monza si è liberato dalla società biancorossa e si accomoda sulla panchina viola fino al 2026. Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione, alla quale erano presenti – oltre al tecnico – il direttore sportivo Daniele Pradè e al direttore generale Alessandro Ferrari.

“Abbiamo trovato l'intesa in due minuti. Sono in un club molto importante, sono orgoglioso. Darò tutto me stesso per questa società e per i tifosi, che mi hanno colpito per la passione che hanno per questa maglia” ha affermato Palladino, reduce da due stagioni molto positive con il Monza.

"Raffaele ha quello di cui abbiamo bisogno: l'ambizione - ha spiegato Pradè in conferenza -. Ha il fuoco, lo stesso che abbiamo noi dentro. Ancora non abbiamo metabolizzato questa sconfitta, quindi una nuova energia serve anche a noi".