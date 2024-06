Rompe vetro del bus nel Cuoio, AT fornirà il video per individuare i vandali

Autolinee Toscane informa che dietro richiesta della ditta Sequi fornirà alla stessa le registrazioni del sistema di videosorveglianza per permettere alla ditta Sequi di identificare ed eventualmente denunciare alle autorità competenti i responsabili dell’atto vandalico che ha colpito un bus della ditta Sequi che per conto di AT svolge il servizio di TPL in alcune zone della Toscana.

Questi i fatti: ieri, lunedì 03 giugno 2024, in provincia di Pisa, sulla corsa delle 13:45 da San Miniato - P.za Eufemi con direzione Ponte a Egola, qualcuno ha preso il martelletto e spaccato il vetro laterale destro (quello dopo la porta posteriore di uscita). Il fatto è avvenuto tra le 13:50 e le 13:55 circa sulla Tosco-Romagnola con il bus quasi arrivato a Ponte a Egola.

Oltre al danno economico e alle conseguenze sul servizio di TPL dovute alla necessità di riparare il mezzo così inutilizzabile per l’utenza, AT e Sequi fanno notare che si è rischiato che si facesse male qualcuno a causa dei vetri che sono schizzati ovunque all’interno del bus.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa