Stadio Franchi, la Fiorentina chiede di non iniziare i lavori

Botta e risposta tra Fiorentina e Comune di Firenze sulla questione restyling stadio Artemio Franchi.

La Fiorentina ha annunciato oggi di voler inviare una lettera a Palazzo Vecchio per chiedere di non iniziare i lavori allo stadio senza copertura finanziaria e scadenza. La replica del Comune non si è fatta attendere: "A fine aprile è stata firmata dalla Fiorentina una convenzione che prevede l'avvio dei lavori e la cantierizzazione. se riceveremo questa nuova lettera la leggeremo con attenzione, tenuto conto che il Comune è in amministrazione ordinaria in quanto ci sono le elezioni".

Il tema è stato affrontato oggi dal direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, durante una conferenza stampa il dg viola ha annunciato che domani la Fiorentina invierà una lettera al Comune per chiedere di non iniziare i lavori.