Torna il ballo di fine anno alla scuola di Limite: destinazione esame

A fare da cornice alla seconda edizione del Prom della Scuola Secondaria di I grado "E. Fermi" di Limite sull'Arno la bella palestra dell'Istituto che il 3 di giugno ha ospitato per una notte magica docenti e alunni delle classi terze.

La partecipazione è stata veramente entusiasmante e questo ballo con cui gli alunni e le alunne delle terze salutano il primo ciclo di studi rimarrà nelle loro menti come un'importante conquista di maturità, un tassellino che, sommato a molti altri, li porterà a diventare grandi e più consapevoli. Tutti gli studenti hanno dato un vivo contributo per allestire il locale, coordinati dai docenti in sorveglianza. Collaborare è bello quando si lavora in un clima sereno. Un sentito ringraziamento va non solo agli insegnanti che hanno supportato l'iniziativa ma anche al nostro DS e ai genitori, senza l'aiuto dei quali tutto ciò non sarebbe stato possibile.

"Destinazione esame", recitava la scritta sulla torta preparata per la festa, proprio perché l'Esame di Stato ormai prossimo sarà il coronamento di un percorso che ha visto alternarsi fasi che ci hanno messo a dura prova, come l'emergenza epidemiogica legata al Covid-19, ma anche momenti meravigliosi, come i viaggi, i progetti e perché no, anche lo stesso ballo di fine anno, svoltosi in un un mese di giugno un po' freddoloso ma che tutto sommato ci ha dato immense soddisfazioni.

Un grande in bocca al lupo a tutti i nostri ragazzi!

I docenti della Scuola Secondaria di I grado "E. Fermi" di Limite sull'Arno