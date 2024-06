Un punto digitale facile a Ponsacco con Confartigianato

Un punto digitale facile a Ponsacco per avvicinare i cittadini ai servizi online della pubblica amministrazione. Grazie al progetto presentato da Confartigianato alla Regione Toscana con il partenariato del Comune di Ponsacco, nelle prossime settimane sarà attivo in via Carducci n. 65 uno sportello aperto a tutti, cinque giorni su sette.

"Una bella opportunità per il territorio – hanno detto dall’amministrazione comunale –. La digitalizzazione dei servizi crea enormi risparmi di tempo e di energia permettendo ai cittadini di interagire con la pubblica amministrazione a distanza senza dover prendere appuntamento con gli uffici. In questi anni però si sta creando un divario sempre più grande tra chi ha la possibilità e gli strumenti per accedere ai servizi digitali e chi per età o possibilità rischia di rimanerne escluso. Per colmare questo divario stanno nascendo dei luoghi fisici dove i cittadini possono recarsi per svolgere o imparare a svolgere queste operazioni. Siamo felici che nasca qui, a Ponsacco e insieme a Confartigianato stiamo pensando alla possibilità di portare il servizio anche nelle frazioni".

La Regione Toscana sta promuovendo la nascita di nuovi Punti Digital Facili. Si tratta in sostanza di luoghi fisici nei quali i cittadini potranno essere supportati dai Facilitatori Digitali nell’utilizzo di Internet e degli strumenti digitali. Il ruolo del Facilitatore Digitale è quello di supportare lo sviluppo di competenze di base della cittadinanza, contribuendo all’inclusione digitale della popolazione che ha difficoltà ad accedere ai servizi online, in particolare della PA, individuando le esigenze dei singoli cittadini e fornendo loro supporto e orientamento.

"La nostra missione – ha dichiarato il Segretario di Confartigianato Pisa, Michele Mezzanotte – è di proporci come un soggetto utile alle imprese, alle persone, alle comunità. In questo caso, con il Punto Digitale Facile, aiuteremo le persone a superare quegli ostacoli che rendono difficile l’uso dei servizi digitali e degli strumenti informatici: nessuno dovrà più sentirsi “incapace” di fronte ad un computer o quando avrà tra le mani un telefonino o un tablet".

Fonte: Ufficio Stampa