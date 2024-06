Visita a Certaldo del deputato Alessandro Amorese

Visita a Certaldo nella mattinata di lunedì 3 giugno dell'Onorevole Alessandro Amorese, accolto dal candidato sindaco per il Centrodestra Lucia Masini e da alcuni candidati alle elezioni amministrative dell'8 e del 9 giugno prossimi. Dopo aver discusso delle numerose tematiche inerenti il panorama culturale del territorio, Masini ha elencato all’Onorevole Amorese tutte le proposte del Centrodestra in merito alla valorizzazione, allo sviluppo e alla promozione delle svariate risorse culturali presenti nella nostra comunità. Molteplici gli argomenti affrontati, dalla proposta di apertura di uno sportello di 'alfabetizzazione informatica' a quella di riqualificazione della prestigiosa area della Villa di Canonica per la creazione di un polo didattico. L'Onorevole Amorese si è complimentato per le numerose attività svolte e per la qualità delle proposte inserite nel programma e ha rinnovato la sua stima e il suo sostegno per Lucia Masini quale candidato sindaco del Centrodestra.

"Certaldo e i certaldesi hanno diritto al rinnovamento. L'arroganza monocolore perdurata per anni, quello di una sinistra che ha scambiato il bene dei cittadini con il consolidamento di una forma di potere, ha portato ad un impoverimento del territorio, che ha un potenziale grandissimo sul fronte culturale, su quello del turismo, su quello dell'agroalimentare. L'autoreferenzialità dell'amministrazione di sinistra ha impedito la valorizzazione di Certaldo, non ponendo l'attenzione, in primis, su una progettualità concreta per la realizzazione di strutture che aiutino l' attrattività del territorio. Certaldo è stata chirurgicamente isolata e, a causa di politiche miopi e prive di visione, rischia di essere condannata ad un ulteriore isolamento. Questo destino può davvero cambiare grazie alla nostra candidata Lucia Masini; l'identità e le peculiarità di una cittadina antica e prestigiosa, patria di Giovanni Boccaccio, saranno nuovamente al centro. Con un solo obiettivo: il bene di tutti i certaldesi". Questa la dichiarazione del deputato e capogruppo della commissione Cultura di Fratelli d'Italia Amorese, che ha garantito di tornare presto a Certaldo.

