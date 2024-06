Campinoti, Stella e Firica (FI): "Sanità di Empoli allo sbando, abbattere liste d'attesa e garantire assistenza domiciliare"

"La sanità a Empoli e nel Circondario soffre problemi strutturali. La salute è un diritto fondamentale e la nostra comunità merita servizi sanitari all'altezza delle aspettative. È inaccettabile che i nostri cittadini debbano attendere mesi per ricevere cure mediche essenziali. Impegniamoci a ridurre drasticamente i tempi di attesa, investendo in risorse e personale qualificato".

Lo affermano in una nota congiunta il candidato sindaco del centrodestra a Empoli, Simone Campinoti, la candidata di Forza Italia in Comune, Dorina Firica e il coordinatore regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella.

"I nostri anziani - proseguono - hanno costruito la società in cui viviamo e meritano il massimo rispetto e cura. Garantiremo servizi di assistenza domiciliare e supporto continuativo per migliorare la qualità della loro vita quotidiana. Promuoveremo inoltre eventi e iniziative sociali per riconoscere il loro ruolo insostituibile, creando opportunità per reintegrarli pienamente nel tessuto sociale".

Quanto al personale sanitario, "ha dimostrato un impegno straordinario, soprattutto in tempi difficili - sottolineano Campinoti, Firica e Stella -. È giunto il momento di riconoscere il loro lavoro, offrendo stabilità lavorativa e contratti adeguati. Ci impegneremo quindi per la stabilizzazione dei lavoratori precari e per risolvere la situazione delle assunzioni bloccate. Ogni professionista sanitario merita riconoscimento e sicurezza lavorativa. Con il sostegno degli elettori empolesi, possiamo costruire un sistema sanitario più efficiente, equo e sostenibile".

Fonte: Ufficio Stampa