Cantarella (Idee in Comune): "A Castel del Bosco la priorità è la sicurezza idraulica"

"Ogni volta che piove mezza frazione si trova con i garage o il piano terra allagato: così non si può andare avanti". Michael Cantarella, candidato sindaco di Idee in Comune a Montopoli, ha le idee chiare su cosa fare a Castel del Bosco: la priorità è la messa in sicurezza della frazione da un punto di vista idraulico.

"Il reticolo minore ha bisogno di costante manutenzione - ha detto Cantarella - che va accompagnata a un dialogo con l’Autorità di bacino per l’arginazione dell’Arno. Solo così gli abitanti possono dormire tranquilli quando ci sono forti piogge, purtroppo sempre più frequenti".

L’altro grande assente in questi anni è stato lo sport: "A Castel del Bosco abbiamo un campo sportivo con degli spazi invidiabili, ma l’amministrazione non è riuscita a coltivare rapporti con le società sportive. Ci piacerebbe far nascere un polo sportivo a Castel del Bosco con campi da padel, tennis e beach volley, sfruttando la vicinanza a Pontedera e alla Fi-Pi-Li".

"I rapporti - riprende Cantarella - vanno ripresi anche con la Fattoria di Varramista per la riapertura dello splendido viale, che per molti anni ha accolto migliaia di montopolesi per una passeggiata in mezzo alla natura. Oggi il viale è chiuso e l’amministrazione deve dialogare con la proprietà per riaprirlo al più presto".

In generale, per Cantarella, la frazione ha bisogno di maggiore attenzione: "I pochi marciapiedi esistenti sono ridotti in condizioni pietose - ha detto - e gli attraversamenti pedonali che ci sono vanno messi in sicurezza con la segnaletica luminosa".

Fonte: Idee in Comune Montopoli