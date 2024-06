Il Consorzio di Bonifica chiede 8 milioni di euro per la sicurezza idrogeologica di Fucecchio

Valgono 8 milioni di euro i progetti relativi alla sicurezza idraulica nel Comune di Fucecchio portati avanti dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, per i quali sarà fatta richiesta in corso di inserimento nel Documento Operativo della Difesa del Suolo della Regione Toscana. Nel dettaglio, si tratta della realizzazione di una cassa sul Rio di Fucecchio (1 milione e 850 mila euro), di una serie d’interventi mitigazione del rischio idraulico sul rio Vallebuia (1 milione e 245 mila), dell’adeguamento delle casse sul rio Valdinebbia e sul rio Barbugiano (3,5 milioni di euro), della realizzazione di by-pass sul rio Macone (975 mila euro) e dell’adeguamento della cassa sul rio Le Botteghe (430 mila euro).

"I primi tre importanti progetti, che interessano i rii di Fucecchio, Vallebuia e i rii Valdinebbia e Barbugiano, sono stati inseriti nell’elenco degli interventi per la richiesta finanziamento a seguito dell’evento alluvionale dello scorso novembre – spiega Maurizio Ventavoli presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno -. Inoltre, sia per gli interventi sui rii Valdinebbia e Barbugiano che per il by-pass sul rio Macone è stata fatta anche richiesta di finanziamento attraverso il Programma Regionale "PR Toscana FESR 2021-2027”, nell’ambito degli interventi dedicati alla realizzazione di infrastrutture verdi per l’adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione del rischio idraulico".

"Il lavoro di progettazione di tutte queste opere idrauliche – commenta il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli - era un obiettivo di questa amministrazione comunale e, come descritto dal Consorzio di Bonifica, è stato centrato, in quanto tutti le situazioni critiche relative al reticolo idrografico minore sono state studiate nei minimi particolari. Adesso dobbiamo attendere i finanziamenti regionali e statali o di altra natura (fondi europei FESR) per riuscire ad appaltare e realizzare queste importanti opere per la salvaguardia del nostro territorio e della nostra città".

Fonte: Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno