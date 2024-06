L'arte di strada si fa in tre per il Meyer, appuntamento alla Limonaia di Villa Strozzi

L’associazione Sahara 76 ha messo in programma "Horizon of Sahara - Camaleonte Circus", un divertente e colorato show per strappare sorrisi a grandi e piccini. L'appuntamento è per sabato 8 Giugno dalle 19 alla Limonaia di Villa Strozzi (Firenze). Lo spettacolo, il cui ricavato sarà devoluto a supporto del reparto di oncoematologia dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, vedrà protagonisti tre artisti di strada di caratura internazionale: direttamente dal Cile lo street artist e mimo Karcocha, l’equilibrista e giocoliere Payaso Loco e l'acrobata della ruota Bandie.

Tra i performer più quotati al mondo con ben due milioni e mezzo di follower, Karcocha, definito “arlecchino moderno”, si è esibito negli anni in decine di paesi portando la sua arte coinvolgente, stravagante ed eclettica direttamente tra le persone e facendo rinascere a nuova vita la disciplina dei mimi e dei silent clown, con un taglio contemporaneo e avvincente. Un po' grottesco ma comunque simpatico, ironico, irriverente che interagisce con il pubblico che a sua volta si sente protagonista è Payaso Loco, con i suoi numeri di equilibrismo, giocoleria e molta improvvisazione. Mentre Bandi, esperto di Cyr Wheel, diletterà i partecipanti con la sua performance artistica. La serata proseguirà dalle 23.00 con Euphoria, che propone musica anni '90/2000 e commerciale.

Le proposte culturali della settimana alla Limonaia di Villa Strozzi cominciano già da giovedì 6 giugno, all’interno della rassegna musicale Fiori Sonori (il primo appuntamento è stato rimandato al 27 giugno causa maltempo). Sul palco del teatro stage ci sarà Eugenio Sournia, cantautore livornese, classe 1991 ed ex cantante dei Siberia che debutta nel suo progetto solista, prodotto da Emma Nolde e pubblicato da Carosello Records. Le canzoni sono particolarmente influenzate dal rapporto con i problemi di salute mentale e dall’esperienza religiosa, ma non mancano escursioni verso temi amorosi o maggiormente orientati alla critica sociale.

Ci sarà anche la band Tonno, composta da Alessio Orrico alla voce e basso, Federico Baldini alla batteria e Fabio Benincasa alla chitarra e cori, con il loro genere che definiscono provocatoriamente “musica normale” (nel garden stage). In concomitanza al concerto ci sarà anche il mercatino vintage di “Only usato”.

L’evento è a pagamento: adulti 10€, bambini 5€ (ingresso da via Pisana, 77), con possibilità di acquisto in prevendita sul TicketSms.

Fonte: Ufficio Stampa