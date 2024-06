Da Limite a capotifoso del San Marino: Daniele Dei guida la Brigata Mai Una Gioia

28 aprile 2004. E' la data dell'unica vittoria della nazionale sammarinese. Ma questo è irrilevante quando la tua sciarpa recita "Se non tifi per noi quando perdiamo, non tifare per noi quando vinciamo". C'è un senso di unione, di passione e di leggerezza che unisce le circa 50 persone che formano la "Brigata mai una gioia", persone provenienti da tutto il mondo: Francia, Irlanda, Uruguay. Un impegno sociale al servizio della propria nazionale.

Abbiamo scoperto la brigata e quello che si cela dietro questa tifoseria grazie a uno dei suoi coordinatori, Daniele Dei. Che ha fatto parte dalla fondazione fino al 2016 all'interno di gonews.it, ricoprendo anche la carica di direttore responsabile.

"Come mi sono avvicinato a questo mondo? Ho vissuto a Capraia e Limite fino ai miei 33 anni, dal 2016 vivo a Modena. Ho questa passione innata per il calcio e la geografia. Noi siamo nati nel 2012 grazie a Massimo Visemoli, un ragazzo di Reggio Emilia che ha convinto i suoi amici ad andare a San Marino per vedere la Nazionale. In quel momento si accorse che si trattava di una Nazionale senza tifo, sembrava di 'stare al teatro'. E da qui l'idea di creare la brigata".

"Io ho conosciuto il gruppo e Massimo nel 2017 - spiega Daniele- quando il San Marino ha giocato un amichevole a Empoli contro l'Italia. Poi sono andato per la prima volta a San Marino nel 2018 e da lì sono rimasto rapito da questo mondo".

"La cosa bella di seguire una nazionale come questa è che sei in una dimensione internazionale ma è come se seguissi qualcosa di locale. Ti ritrovi con tifoserie di altri stati, vedi partite dove in campo ci sono alcuni dei giocatori migliori del mondo. Siamo molto fortunati per questo".

Anche il rapporto e il dialogo con la federazione è ormai costante. "Noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi. E' stato emozionante e bellissimo quando per la trasferta a Belfast ci hanno dato la possibilità di viaggiare con i giocatori, come se fossimo una famiglia unica. Abbiamo un rapporto costante con la società e con chi ne fa parte".

Conclude poi con un appello. "Se volete avvicinarvi a questo mondo avrete la possibilità di vivere il calcio in maniera diversa, senza rinunciare alla vostra squadra di club". Una realtà dunque unita da un credo e da una passione difficile da spiegare a parole, comprensibile soltanto se vissuta.

-

Fanno parte della "Brigata Mai Una Gioia" anche molte persone provenienti dalla Toscana, compreso Daniele Dei

Riccardo Semeraro Pisa

Vittorio Meini San Giuliano Terme

Alessio Morante Grosseto

Christian Santini Sovigliana

La Nazionale di San Marino giocherà oggi, mercoledì 5 giugno, alle ore 18 contro la Slovacchia in Austria e martedì 11 giugno sempre alle ore 18 contro il Cipro allo stadio Serravalle di San Marino.

Niccolò Pistolesi