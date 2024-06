L'ex sindaco di San Miniato Lippi lancia l'appello: "Votate Bagni e Filo Rosso"

Alfonso Lippi, già sindaco di San Miniato dal 1990 al 1999 ed ex consigliere regionale dal 2000 al 2010, è il primo firmatario di un appello al voto per Filo Rosso e per Veronica Bagni sindaca di San Miniato.

L'appello, lanciato in forma aperta, riunisce cittadine e cittadini di San Miniato di ogni età, provenienti da ogni frazione, impegnati in tutti i campi della vita pubblica e in tutti i settori economici, dal mondo del lavoro dipendente a quello della scuola, dell'Università e della sanità pubbliche, dall'artigianato alla cultura, dall'impegno sindacale all'associazionismo.

"Intorno a questo appello, che lanciamo in forma aperta - spiega il primo firmatario Alfonso Lippi - stiamo raccogliendo le adesioni di tanti concittadini e anche l'appoggio di personalità che, pur non essendo residenti a San Miniato, ne hanno vissuto a lungo la vita pubblica e condividono la necessità di un cambiamento vero, da sinistra, alla guida del nostro Comune. Un nome fra tutti: Tania Benvenuti della Cgil Pisa, ex segretaria della Camera del Lavoro del comprensorio. Tante le adesioni di giovani provenienti da tutti i settori lavorativi. Il messaggio è chiaro: a San Miniato serve un cambiamento. Con Filo Rosso e Veronica Bagni il cambiamento, da sinistra, è possibile".

Fonte: Filo Rosso San Miniato