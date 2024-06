My Light, il titolare Riccardo Corsi racconta l'azienda a Cna Storie

Continua la rubrica di "Cna Storie", il nuovo programma di Radio Lady 97.7 in onda ogni mercoledì mattina e in collaborazione con Cna Empolese Valdelsa. Trasmissione pensata per raccontare le storie di imprenditori e aziende del territorio. Nell'appuntamento andato in onda mercoledì 5 giugno, abbiamo ospitato nei nuovissimi studi di Radio Lady in via Ponzano Riccardo Corsi, maestro vetraio e titolare della vetreria My Light. Insieme a lui ha dialogato anche Valentina Cantini e Marco Goretti di CNA Empolese Valdelsa.

My Light, la storia dell'azienda

Il percorso di Riccardo Corsi

"Mi sono avvicinato per disgrazia (ride, ndr). A quei tempi vigeva "se non studi finivi in vetreria", e io poi mi sono innamorato di questo lavoro. Mio papà già faceva questo lavoro, tanti erano dediti sul territorio a questa professione. Come vetreria artistica a Montelupo Fiorentino siamo rimasti soltanto noi. Prima era più facile imparare, le aziende si potevano permettere di tenere più persone. Sono stato subito attratto dal vetro. Non riuscivo a capire come una persona riuscisse ad avere una manualità del genere per realizzare il prodotto finale".

La storia degli utensili

"Quando sono entrato in vetreria c'era questo signore che aiutavo, i discorsi a quei tempi erano molto pochi. Parlavamo pochissimo in 8 ore di lavoro. Dopo una decina di dopo anni questo signore, che avevo perso di vista all'interno dell'azienda, si è avvicinato a me cedendomi i suoi attrezzi prima di andare in pensione dicendomi "vorrei regalarli a te perché penso sia l'investimento migliore". Segno che con l'impegno ho fatto dei progressi riuscendo a crescere"

Come si realizza un oggetto?

"La sabbia per trasformarsi in vetro ha una durata di circa 8 ore di fusione per rendere un vetro perfetto. A quel punto lì va fatto raffreddare per buttare fuori tutto ciò che ha maturato durante la fusione. Dopo 4-5 ore arriva la manodopera, coloro che lavorano il vetro. Il vetro viene lavorato a una temperatura di 1100 gradi"

Quali sono i clienti?

"I clienti sono tutti i migliori architetti e designer italiani. Lavoriamo con tutti brand internazionali, in modo particolare ultimamente soprattutto per l'estero. E' un lavoro molto apprezzato e anche per una questione economica. Produrre il vetro è molto costoso perché è limitata la produzione. E' il materiale che ti detta l'agenda, io sono soltanto l'intermediario".