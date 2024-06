Appello al voto di Caterina Campani - ViviAmo Barga con Caterina Sindaca

Sono state settimane intense ed emozionanti, fatte di sguardi, di sorrisi, di strette di mano, di abbracci, di occhi che si incrociano e si supportano a vicenda.

Settimane dove abbiamo fatto quello che ci contraddistingue da sempre: esserci per il nostro territorio, esserci per le persone. A viso aperto. Sempre. Per raccontare quello che vogliamo fare per Barga nei prossimi 5 anni, rivendicare quanto già fatto e programmare il futuro insieme: nella cultura e nel turismo, nelle manutenzioni e nella cura del territorio, nelle frazioni, nelle opere già finanziate, nei giovani, nella scuola, nella sanità, nelle politiche sociali, nello sport, nell’ambiente, nel supporto alle associazioni e alle attività artigianali, commerciali e industriali. Con un progetto chiaro e trasparente che è e sempre sarà PER Barga e mai contro qualcosa o qualcuno.

Dare tutto quello che abbiamo per Barga. Questo è ciò che ci ha animato per 5 anni: mettendo sempre al centro la persona, in ogni scelta, in ogni azione.

Mettendo al centro Barga, tutta intera: capoluogo e frazioni, zone montane e centri commercial di riferimento per la Mediavalle e non solo.

Vogliamo continuare a farlo nei prossimi 5, portando a termine i tanti progetti avviati, tagliando il nastro ai tanti cantieri progettati e finanziati, grazie a un lavoro costante e capillare, che è riuscito a superare gli anni più duri della pandemia, a restare saldo nonostante l’aumento dei prezzi e il moltiplicarsi delle difficoltà da parte delle famiglie: aumentano le urgenze, aumentano le esigenze di chi da un giorno all’altro si trova senza lavoro o con una spesa improvvisa da affrontare e non sa come fare.

Oggi amministrare significa questo: gestire ogni giorno queste situazioni. Non con slogan, promesse o i vari “farò”, “vedrò”, “ti farò sapere”, ma con soluzioni, fatti e scelte di campo chiare.

È stata una scelta non toccare le tariffe dei servizi, quasi tutte a carico del Comune: farlo ha un costo, ma è necessario. Significa garantire a tutti la possibilità di accedere a servizi essenziali, senza lasciare nessuno indietro.

Oppure è stata una scelta stanziare contributi rilevanti per le persone in difficoltà, prevedere sgravi e incentivi per chi decide di aprire una nuova attività sul nostro territorio, perché farlo - qui - ha un significato diverso che altrove: significa mantenere viva e attiva una comunità, significa non disperdere legami sociali e umani, significa valorizzare e proteggere le tradizioni e le identità storiche delle nostre frazioni e di chi ci abita. O ancora è una scelta investire sulla scuola, perché è lì che si costruisce il futuro; negli asili nido, perché è lì che si supporta concretamente una parità di genere nelle famiglie; nelle case popolari, perché è lì che si costruire una comunità capace di non lasciare nessuno indietro; nello sport - a partire proprio dal nuovo palazzetto che sarà la casa dello sport e anche dell’aggregazione, utilizzabile per esempio per concerti ed eventi - perché è lì che si dà sostegno alle tante società sportive impegnate sul territorio e ai giovani. Ma l’elenco è lungo e variegato: perché davvero in questi 5 anni ci siamo occupati di ogni singolo aspetto. Il turismo, la cultura, sia in termini di opere realizzate, finanziamenti ottenuti, progetti portati a casa, sia in termini di proposte culturali, eventi, mostre, sostegno a quel movimento artistico che sta sempre più affermando la nostra cittadina come polo dell’arte e della cultura. E poi l’ambiente, i diritti, i lavori pubblici, i tanti interventi realizzati, i tanti altri già finanziati che partiranno a brevissimo.

Caterina Campani

Il nostro impegno è quello di rendere Barga ancora di più un luogo bello da vivere e da frequentare, un luogo che vuole ancora più bene a se stesso.

Con questo scatto d’orgoglio stiamo già scrivendo una nuova storia per Barga, ora c’è da completare il lavoro avviato. Abbiamo lavorato come una squadra, facendoci forza l’uno con l’altro: siamo un gruppo di persone che amano Barga sopra ogni cosa, che credono nell’enorme potenziale di questa terra così generosa e così profondamente bella. Con professionalità, capacità, onestà, semplicità vogliamo continuare a far crescere il nostro comune, alimentando il fuoco dell’orgoglio di essere barghigiani.

Persone decise a lavorare per il bene di tutte e tutti. Persone che questo territorio lo conoscono, che qui vivono, lavorano e si impegnano da sempre.

Domani, sabato 8, e domenica 9 siamo chiamati a compiere una scelta. Andate a votare, perché questo diritto-dovere è tra i più importanti che ogni cittadino possa avere e onorarlo e rinnovarlo ogni volta è una grande opportunità, da non dare mai per scontata.

Si voterà il nuovo sindaco di Barga, si voterà la nuova squadra che guiderà il paese nei prossimi cinque anni. La strada è tracciata, Barga è ormai una cittadina proiettata nel futuro e il futuro va saputo affrontare, va saputo cogliere e costruire: i problemi non possono essere risolti da chi pensa di ricevere istruzioni da fuori comune, da chi non conosce questo territorio, da chi ha fatto tutt’altro per anni, da chi sbandiera, a parole, una competenza solo annunciata, senza mai spiegare nel merito come, con quali risorse, attraverso quali rapporti, scelte, azioni si intende fare una cosa anziché un’altra.

Questa è stata ed è la nostra idea di politica: mettersi al servizio degli altri.

Questa è la nostra idea di amministrare la cosa pubblica: concretezza, visione, esperienza, trasparenza.

Non con slogan o promesse facili, ma con responsabilità. Perché viviamo in un tempo dove le parole non servono e non bastano: serve la risposta reale e puntuale ai problemi e alle esigenze delle persone. Per vivere Barga tutti insieme.

Fonte: Ufficio Stampa - CaterinaCampaniSindaca