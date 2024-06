Appello di Cantarella agli elettori: "A Montopoli abbiate il coraggio di cambiare"

Siamo alla fine di un percorso che è stato bellissimo. Faticoso, ma pieno di soddisfazioni e di motivi che mi hanno convinto – ancora di più – della bontà del progetto di Idee in Comune. Siamo riusciti a fare qualcosa di veramente grande; ci siamo seduti a un tavolo e ci siamo detti: “Qui le cose devono cambiare”.

Guardate, non è semplice creare un gruppo da zero in un contesto come quello di Montopoli. Abbiamo dovuto lottare contro chi, da anni, avanza delle pretese e tratta le istituzioni e il Comune come sede di partito. Non è semplice scardinare quei legami che si sono rinsaldati con 70 anni di governo, ma è necessario farlo. È assolutamente necessario perché l’alternanza fa bene alla democrazia e fa bene alla buona amministrazione. Senza entrare nel merito dei disastri che sono stati fatti negli ultimi anni, che già sarebbero un buon motivo per bocciare la continuità.

Le persone di Idee in Comune hanno dato il massimo non perché mossi da aspirazioni personali (che, intendiamoci, sarebbero state legittime). Hanno tolto tempo e forze alle loro famiglie, al loro lavoro, alle loro passioni perché sono mossi da un autentico desiderio di migliorare il nostro paese. Non c’è nessun partito che ha bussato alla porta e ha chiesto loro di candidarsi per tappare qualche buco in lista: il gruppo è nato da solo, spontaneamente, perché tutti hanno avvertito le stesse esigenze. Le esigenze che avvertono tutti i montopolesi: quella di una maggiore capacità di ascolto, di un coinvolgimento nelle scelte dell’amministrazione, di un’attenzione ai fragili e di maggiori opportunità per i giovani.

Abbiamo lavorato a questo progetto per più di un anno, non siamo nati appositamente per le elezioni. Negli ultimi tempi abbiamo spinto sull’acceleratore perché era arrivato il momento di presentare i risultati di mesi di studio, di riunioni, di chiacchierate con i cittadini. Lo abbiamo fatto nei bar, nelle aziende, nelle piazze, per le strade insieme a voi. E il clima che abbiamo respirato in questa campagna elettorale è stato un clima di affetto e di gratitudine nei nostri confronti: per questo diciamo che, comunque vada, noi di Idee in Comune tra la gente abbiamo già vinto.

Fate questo sforzo: stavolta non turatevi il naso e votate con il cuore. Votate serenamente e scegliere il simbolo arancione al centro.