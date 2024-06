Attraverso i Suoni, i 10 vincitori scritturati da A.Gi.Mus

Dieci musicisti e formazioni da camera di età compresa tra i 18 e i 30 anni, provenienti dalle province di Firenze, Arezzo e Grosseto, per i quali si apre adesso una preziosa opportunità per la costruzione della propria carriera nel mondo della musica.

Sono i vincitori della terza edizione di “Attraverso i Suoni”, progetto di A.Gi.Mus Firenze, Arezzo e Grosseto e Fondazione CR Firenze, unico nel suo genere, ideato sotto la direzione artistica di Luca Provenzani (Presidente di A.Gi.Mus. Firenze, docente al Conservatorio Mascagni di Livorno, a lungo primo violoncello dell’Orchestra della Toscana e attualmente collaboratore nello stesso ruolo di altre importanti orchestre italiane) e Gloria Mazzi (pianista e Presidente di A.Gi.Mus. Grosseto).

Le audizioni di concorso si sono svolte il 3 giugno al Teatro 13 di Firenze e hanno decretato vincitori i pianisti Davide Conte, Nicola Mazzei, Luca Romagnoli e Sebastian Emilio Suvini, il Quartetto Alfieri (quartetto d’archi formato da Matteo Baldoni, Davide Moro, Matteo Introna e Sofia Bellettini), il Duo Nami (con i violoncellisti Lavinia Golfarini e Andrea Volcan), il Duo Hexen (pianoforte a quattro mani, Sara Salvietti e Caterina Mega), il Duo Scalabrella – Peruzzi (duo di chitarre formato da Isaac Peruzzi e Matteo Scalabrella), il Duo Karan (Martina Veneri al flauto e Giacomo Scattareggia alla chitarra), l’arpista Sofia Agosta.

I dieci vincitori saranno scritturati da A.Gi.Mus. per un anno. Ad ogni gruppo o solista sarà riconosciuto un premio fino ad un massimo di 4.000 € che sarà suddiviso in cachet e benefits.

Nel corso dell’anno, ai giovani vincitori di “Attraverso i Suoni”, saranno offerti almeno tre concerti in Regione e/o sul territorio nazionale, in prestigiose sale da concerto. I benefits, invece, sono strumenti preziosi, che grazie al progetto riceveranno gratuitamente, per avviare la loro carriera: un percorso di affiancamento curato da Tiziana Tentoni per la cura della comunicazione e dei social, la costruzione del proprio sito internet, lo sviluppo dell’auto imprenditorialità e della visual identity, oltre a un book fotografico professionale, incontri con direttori artistici e musicisti di chiara fama, master e lezioni individuali.

Novità importante del 2024 è la partnership con Rete Toscana Classica: alcuni dei vincitori affronteranno l’esperienza della registrazione delle proprie performance, dal vivo o in studio, finalizzata alla trasmissione di alcuni concerti sulle frequenze della prestigiosa emittente radiofonica. I primi concerti dei vincitori di “Attraverso i Suoni” sono previsti a Firenze e Grosseto già da fine giugno. Vario il background delle formazioni selezionate, tutte vincitrici di numerosi concorsi a livello nazionale e internazionale.

La commissione di concorso che li ha selezionati era composta da Alberto Batisti (docente di storia della musica al Conservatorio “L. Cherubini” Firenze, direttore artistico della Camerata strumentale di Prato, direttore artistico di Rete Toscana Classica), Francesco Ermini Polacci (critico musicale del Corriere Fiorentino e collaboratore del Sole 24 Ore, membro dell’Associazione Nazionale Critici Musicali, docente presso la Scuola di Musica di Fiesole e il Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia), Alina Company (violinista, docente al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze e camerista), Andrea Lucchesini (pianista e concertista, direttore artistico degli Amici della Musica di Firenze), Marco Salvatori(primo oboe dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino), Tiziana Tentoni (Classical Music Marketing Specialist e Fondatrice di Amusart Academy), Giovanni Verona ( Segretario artistico del Teatro del Maggio e pianista).

’Salutiamo con grande piacere questo bellissimo progetto – dichiara il Vice Presidente di Fondazione CR Firenze Maria Oliva Scaramuzzi – perché la Fondazione sta investendo molto nella formazione giovanile a tutti i suoi livelli e nei vari ambiti. Il nostro sostegno a questa iniziativa, e più in generale, all’attività di Agimus Firenze, rientra in questa nostra strategia. Il nostro è un Paese di talenti e di immensa potenzialità anche in ambito musicale ed è davvero emozionante veder crescere questi ragazzi, seguiti da docenti pieni di entusiasmo per quanto stanno facendo’’.

“Attraverso i Suoni nasce dal desiderio di immettere nell’ampio mondo del lavoro musicale giovani musicisti che abbiano voglia di mettersi in gioco. I vincitori delle prime due edizioni stanno già conseguendo traguardi professionali importanti, unendo all’abilità nel suonare dal vivo anche quella di raccontarsi e proporsi. Ringraziamo Fondazione CR Firenze per la volontà di portare avanti questo progetto, che anche quest’anno ha selezionato eccellenti vincitori” – ha dichiarato Gloria Mazzi.

“In questi primi due anni, una delle soddisfazioni più grandi è stata ascoltare ragazzi bravissimi e vederli crescere, imparare a relazionarsi con il pubblico, vedere l’entusiasmo dei docenti e dei direttori artistici che li hanno ascoltati suonare. Auspichiamo la stessa crescita artistica per i vincitori di questa seconda edizione. Per costruire una carriera nel mondo della musica oggi è fondamentale essere musicisti completi e Attraverso i Suoni offre tutti gli strumenti per diventarlo” – ha commentato invece Luca Provenzani.