Casenuove Gambassi Terme per la prima volta in Terza Categoria

L' A.S.D. CASENUOVE GAMBASSI TERME comunica che dalla Stagione Sportiva 2024/2025 ci saranno tantissime novità. Per la prima volta in oltre 34 anni di storia, la società si affilia alla FIGC e parteciperà al Campionato di TERZA CATEGORIA. Si tratta di una novità assoluta e di un passo fondamentale nella costruzione di una società che nei prossimi anni, vorrà assumere maggiore rilevanza nel panorama calcistico dell’Empolese Valdelsa.

Si comunica pertanto la composizione del Consiglio Direttivo e delle cariche Societarie per la stagione sportiva 2024/2025:

PRESIDENTE: Ciulli Tommaso

VICE-PRESIDENTE: Mazzoni Emanuele

DIRETTORE GENERALE: Pecorini Simone

Area Sportiva:

DIRETTORE SPORTIVO: Cioni Paolo

DIRETTORE TECNICO AREA SPORTIVA: Cicalini Giacomo

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO e TEAM MANAGER: Dani Paolo

Area Amministrativa:

SEGRETARIO GENERALE: Bonin Massimo

RESPONSABILE RAPPORTI COMMERCIALI: Dani Paolo

CONSIGLIERI: Tognetti Massimo, Setteducati Donato, Vanni Renzo

SOCIAL MEDIA MANAGER: Bartalini Niccolò

Con l’occasione si comunica che le strade di Mister Pasquinucci Giacomo e Casenuove si separano, dopo un’annata veramente importante, culminata con la vittoria del campionato A2 Uisp e con un ottimo percorso in coppa, interrotto solo in semifinale. La società ringrazia Giacomo per la dedizione e l’impegno mostrato durante il corso dell’annata. Nei prossimi giorni comunicheremo e presenteremo il nuovo Allenatore.