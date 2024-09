Olimpiadi 2040: la Toscana ci crede e approva la mozione per candidarsi

Approvata a maggioranza dall’Aula del Consiglio regionale della Toscana la mozione per sostenere la candidatura della Toscana ai Giochi Olimpici e Paralimpici del 2040 presentata dal gruppo di Italia Viva (primo firmatario Stefano Scaramelli). L’atto ha ottenuto trentuno voti favorevoli (Pd, Lega, Fratelli d’Italia, Italia Viva, Forza Italia, Gruppo Misto-Merito e Lealtà) e un voto contrario del Movimento 5 stelle.

La mozione, come illustrato dallo stesso Scaramelli in Aula, impegna la Giunta Regionale “a mettere in atto tutte le azioni possibili per sostenere la candidatura di Firenze e di tutte le provincie toscane al turno europeo 2040 delle Olimpiadi e Paralimpiadi, con un programma in grado di valorizzare la Toscana diffusa, di promuovere le nostre eccellenze e di coinvolgere gli attori e i territori della nostra regione”.

Giovanni Galli (Lega) ha affermato che “l’argomento mi trova d’accordo, ma sarebbe necessaria un’opera di ammodernamento degli impianti regionali che vivono una situazione molto critica, basti pensare che nelle città capoluogo di provincia non c’è uno stadio a norma”. “Vedo molto difficoltoso disputare le gare in questa situazione – ha detto – e il territorio toscano non può aspettare altri 16 anni per avere strutture all’avanguardia. Dovremmo invece anticipare questo obiettivo in preparazione di un’eventuale candidatura ad ospitare le Olimpiadi”.

Maurizio Sguanci (Italia Viva) ha parlato della candidatura come “l’occasione buona per mettere la nostra terra in condizione di rigenerarsi”. “Dobbiamo cominciare da oggi a lavorare perché la Toscana abbia le caratteristiche per poter ospitare le Olimpiadi”, ha affermato.

Andrea Vannucci (Pd), annunciando il voto a favore, ha parlato di un “sogno per tutto il territorio”. “E’ nostro compito perseguirlo con circospezione e con i piedi piantati in terra – ha detto - . Io sono convinto che i grandi eventi sportivi debbano essere fatti e che, se gestiti bene, siano un’occasione straordinaria di sviluppo dell’impiantistica sportiva e non solo”. “Credo – ha aggiunto - che questo Paese abbia vissuto troppe volte rinunce aprioristiche su grandi eventi e sono convinto che ogni strada debba e possa essere percorsa nell’interesse dello sport e del territorio”.

Silvia Noferi (Movimento 5 stelle) ha evidenziato come “c’è un contrasto tra le dimensioni delle Olimpiadi e quelle della Toscana, vista anche le conformazione del nostro territorio e delle nostre città, molto piccole e di struttura medioevale”. “Peraltro – ha aggiunto – sarebbe necessario costruire impianti giganteschi che noi non abbiamo e questo è in contrasto col principio di non consumo di suolo che il Movimento 5 Stelle porta avanti”.

Vittorio Fantozzi (FdI) ha proposto il passaggio della mozione in Commissione “per il necessario approfondimento, per recuperare un principio di realtà e capire se davvero il nostro territorio sia in grado di ospitare le Olimpiadi, visto che la maggioranza dei nostri impianti ha bisogno di interventi di manutenzione”.

Anna Paris (Pd) ha annunciato il suo voto a favore. “Anche se il mio esser pragmatica mi fa avere dei dubbi – ha detto - . Per ospitare le Olimpiadi servono infrastrutture, aeroporti intercontinentali, linee di tramvie e treni per il trasporto veloce, che al momento non abbiamo. Ma voglio vedere l’aspetto positivo, giochiamoci la partita e se le Olimpiadi ci porteranno nuove infrastrutture, ben vengano”.

Il portavoce dell’opposizione Marco Landi (Lega) ha parlato delle Olimpiadi come “di una grande occasione per tornare a parlare di sport, impianti e infrastrutture”. “Noi voteremo convintamente a favore della mozione – ha detto - ma la credibilità della proposta dipende da come sarà portata. Per questo vigileremo in maniera costruttiva affinché questo atto non cada, come avvenuto per tanti atti di indirizzo approvati dall’Aula e poi svaniti nel nulla”.

Diego Petrucci (FdI) ha evidenziato che “il concetto di olimpiadi diffuse è oggi consolidato nei giochi invernali e nei giochi olimpici classici” e ha aggiunto di essere certo “che, per gli scenari che offre la nostra regione, quelle in Toscana sarebbero le Olimpiadi più belle della storia dell’umanità”. “Dando atto a Italia Viva d’aver fatto la prima mossa – ha detto – credo che se ci fosse la possibilità di approfondire questa mozione anche in commissioni congiunte, potremmo fare un ottimo lavoro”.

Marco Stella (FI) ha parlato delle Olimpiadi come “un’occasione per valorizzare non solo il capoluogo di regione ma la Toscana tutta”. “Forza Italia voterà a favore – ha detto – e si metterà a disposizione del Consiglio regionale per portare all’attenzione dei ministri del Governo questa proposta”.

Scaramelli ha detto di aver preso atto delle considerazioni dei colleghi, ma ha ribadito come fosse importante il voto nell’Aula di oggi per poter avviare la discussione con un atto di indirizzo che rafforzasse il lavoro del presidente della Regione Eugenio Giani “con un mandato del Consiglio regionale che superi le coalizioni”.

