Capraia e Limite, Giani all'inaugurazione del nuovo campo di calcio a 5

Un moderno manto in erba sintetica drenante del campo da calcio a 5, la ristrutturazione dei locali adibiti a spogliatoi ed uffici, impiantistica, pavimentazione, rivestimenti interni, infissi e servizi igienici completamente rinnovati.

Questi i lavori eseguiti nell'impianto sportivo comunale “Mauro Cecchi” di Limite sull’Arno, nel Comune di Capraia e Limite, in provincia di Firenze, e inaugurati oggi dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, da Alessandro Giunti, sindaco di Capraia e Limite, e dai dirigenti della società sportiva Limite e Capraia, tra cui il presidente Maurizio Tramacere Falco.

L’intero progetto è stato approvato e finanziato nel 2022 mentre nel corso del 2023 e 2024 i lavori sono stati eseguiti La spesa complessiva dell’intervento, di manutenzione straordinaria, è stata di circa 260mila euro di cui 210mila euro finanziati dalla Regione Toscana, con fondi per l’impiantistica sportiva, e i restanti 50mila euro a carico del Comune di Capraia e Limite.

“Esprimo la mia soddisfazione per l’inaugurazione dell’impianto sportivo, i cui lavori sono stati realizzati grazie ai bandi di valorizzazione dell’impiantistica sportiva in Regione”. Così il presidente Eugenio Giani. “In questo momento penso ai 350 bambini che rappresentano il patrimonio del settore giovanile e scolastico dell’Us Limite e Capraia e che da oggi potranno usufruire di questo nuovo campo di calcio a 5 con il manto in erba sintetica e di spogliatoi completamente ristrutturati. Rivolgo anche un ringraziamento sentito ai dirigenti della società sportiva che operano con competenza ed entusiamo, raccogliendo un apprezzamento convinto da parte della Regione”.

“Era importante riqualificare il campo sportivo Cecchi frequentato ogni giorno da centinaia di atleti”, ha detto il sindaco Giunti. “Viviamo in un territorio in cui lo sport si pratica molto ed anzi è un vero punto di forza e riferimento della nostra comunità, Ogni disciplina sportiva è portata avanti da associazioni molto attive e con ottimi atleti di cui andiamo orgogliosi”.

