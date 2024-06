Furto in casa, in manette 40enne

Un 40enne è stato arrestato a Prato per furto in abitazione. L'uomo, noto alla forze dell'ordine, era entrato in una casa di una famiglia di origini cinesi in via Curtatone. Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta e lo ha visto uscire dalla casa. Dopo un inseguimento lo ha fermato anche se con difficoltà dato che il quarantenne ha avuto una reazione violenta, probabilmente frutto dell'abuso di stupefacenti come scrivono dai militari. Poi è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza.