Go Futsal Limite, in ballo la finale di coppa regionale Under 21

L'Us Limite e Capraia chiama a raccolta i propri sostenitori per la terza finale di coppa regionale consecutiva (di cui 2 vinte) per la formazione Under 21 di calcio a 5.

Dopo un campionato terminato al terzo posto ed una "Final four" sfiorata, i giallorossi si sono impegnati al massimo per raggiungere una finale di coppa raggiunta con pieno merito.

Adesso, manca soltanto l’ultimo atto di una meravigliosa cavalcata.

La finale è in programma sabato 8 giugno al Palasport di Massa, Via degli Oliveti 36, alle 20,00.

Tutti uniti per sostenere la Go Futsal Limite .

Fonte: Us Limite e Capraia Asd