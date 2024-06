L'appello al voto di Mugnaini: "A Montespertoli dico 'Fiducia!'"

A Montespertoli, ai montespertolesi e alle montespertolesi,

FIDUCIA!

È stata questa parola il motore della nostra campagna elettorale, è stata questa la parola che ci ha guidati nei cinque anni di amministrazione a servizio dei cittadini di Montespertoli.

Perché, in fondo, è sempre stata una questione di fiducia.

Fiducia in una squadra che negli anni si è spesa per dare ascolto, fornire risposte, accompagnare la comunità negli stravolgimenti che abbiamo attraversato.

Fiducia in una squadra che nel periodo più buio della nostra storia recente, quello della pandemia, ha dato tutto e anche di più per tenere unita una comunità.

Fiducia in un progetto che ha scommesso su Montespertoli, realizzando nuove opere, aprendo nuovi servizi, cambiando completamente il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini.

Non soltanto negli ultimi tre mesi, ma in tutti i cinque anni alle nostre spalle, abbiamo lavorato senza risparmiarci mai per Montespertoli, dal servizio che non c’era e ora c’è ai grandi progetti: il Polo della Salute, che è quasi completato; il Polo per l’infanzia dagli 0 ai 6 anni, che è attualmente in costruzione; i nuovi servizi alle famiglie, i nuovi marciapiedi, le tante iniziative nate e cresciute col contributo di una rete del volontariato meravigliosa.

Non abbiamo fatto altro che dare tutto per Montespertoli, e tutt’oggi è questa l’unica vera promessa che possiamo farvi.

Domani e dopodomani saremo chiamati a scegliere chi amministrerà la nostra comunità nei prossimi cinque anni.

Vi invito ancora una volta a darci fiducia, a dare fiducia a Montespertoli.

A credere nelle sue enormi potenzialità, a scommettere sul suo futuro, a scegliere una squadra che non si improvvisa gli ultimi due mesi, ma lavora per la cittadinanza ogni giorno da anni.

Cinque anni fa ci candidammo dicendo che non ci sarebbe stato bisogno di cercarci, perché saremmo stati sempre presenti tra le persone.

Valeva allora come oggi, vale oggi come è valso per cinque anni.

Per tutte queste ragioni non dobbiamo fermarci.

Per tutte queste ragioni dobbiamo andare avanti.

E dobbiamo andare avanti insieme, come sempre!











Alessio Mugnaini - candidato sindaco Montespertoli