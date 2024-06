Lavoratori in nero e ladri in Versilia: 2 arresti, 3 denunce e un bar chiuso

Illeciti riscontrati da parte dei carabinieri della compagnia di Viareggio in una pizzeria nel comune di Camaiore per violazioni inerenti la conservazione degli alimenti, le pulizie e l’esposizione dei prodotti/ingredienti elevando sanzioni amministrative per circa 4 mila euro. Oggetto dei controlli anche un ristorante nello stesso Comune di Camaiore a cui è stata contestata la violazione per omessa comunicazione dei prodotti decongelati, elevando una sanzione amministrativa di oltre 600 euro.

In un bar - ristorante di etnia marocchina all’interno del quale sono stati riscontrati numerosi illeciti che hanno portato a determinarne l’immediata chiusura oltre alla sanzione amministrativa di circa 4 mila euro: occupazione di manodopera in “nero” e priva del permesso di soggiorno, omessa copertura assicurativa e mancata formazione dei dipendenti, le motivazioni alla base del provvedimento.

L’attività di prevenzione dei militari ha invece permesso d’individuare e denunciare in stato di libertà, un italiano di 39 anni, residente nel Comune di Camaiore per furto: il soggetto, cogliendo l’attimo di distrazione dei titolari di uno stabilimento balneare di Lido di Camaiore, si era impossessato della somma di denaro custodita all’interno del registratore di cassa.

Un’altra denuncia in stato di libertà è arrivata per un marocchino di 24 anni, illegale nel territorio italiano, senza fissa dimora e pregiudicato, in quanto ritenuto responsabile del furto di due telefoni cellulari asportati presso in B&B sempre a di Lido di Camaiore: in questa circostanza determinante è stata l’attività tecnica di sequestro ed analisi delle telecamere di sorveglianza della struttura che hanno permesso ai carabinieri d’identificare l’autore.

A queste attività si vanno ad aggiungere i due arresti effettati nei giorni scorsi dalla Sezione Radiomobile - reparto di pronto intervento i cui uomini sono esclusivamente proiettati nei servizi di controllo del territorio - che hanno tratto in arresto un magrebino, di circa 30 anni gravato da numerosi precedenti, resosi responsabile di furto su autovettura in Piazza D’Azeglio a Viareggio e quello dei Carabinieri di Massarosa che dopo un’articolata attività investigativa sono riusciti ad identificare e trarre in arresto su ordinanza di custodia cautelare in Carcere, l’autore della rapina consumata in danno della farmacia di in Piano di Mommio.

Anche il contrasto allo spaccio e consumo di stupefacenti è entrato nei compiti dall’attività di contrasto che nel corso dei controlli compiuti nella pineta di Levante e che ha portato a sequestrare oltre 10 grammi di hashish e alla segnalazione all’ufficio tossicodipendenze della Prefettura di due persone in qualità di assuntori.