Lavori sulle linee ferroviarie aretine

Da domenica 9 giugno a lunedì 30 settembre sono programmati lavori per il rinnovo di circa 20 chilometri di binario complessivi tra le località di Arezzo e Castiglion Fiorentino, e tra le località di Indicatore e Ponticino, sulla linea Convenzionale Firenze-Roma. Durante i lavori, che prevedono un investimento di circa 15 milioni di euro, saranno impegnati quotidianamente oltre 50 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici, con l’utilizzo di due treni cantiere e numerosi mezzi d’opera. Le attività di cantiere si svolgeranno nelle ore notturne per limitare al massimo i disagi. Durante i lavori tra le località interessate sarà istituita una riduzione di velocità; questo comporterà per alcuni treni Regionali la modifica degli orari di partenza e arrivo.

Modifiche alla circolazione dei treni del Regionale di Trenitalia sulla linea Convenzionale Firenze-Roma, dal 9 giugno al 30 settembre 2024, a causa dei lavori per il rinnovo dei binari tra Arezzo e Castiglion Fiorentino e tra Indicatore e Ponticino. Previste variazioni di orario e cancellazioni per alcuni treni del Regionale sulle linee Firenze-Roma e Firenze-Foligno. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con la nuova offerta.

È possibile trovare informazioni di dettaglio su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia.

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane - Ufficio Stampa