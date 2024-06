Servizi scolastici a Empoli, c'è ancora tempo per iscriversi

C'è tempo fino al 30 giugno 2024 per effettuare le iscrizioni e richiedere le agevolazioni ai servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico e pre-scuola per l'anno scolastico 2024/25. È infatti possibile presentare le domande per l’iscrizione ai servizi di trasporto, mensa pre-scuola, nonché per fare domanda di tariffa agevolata per il pagamento dei servizi di mensa e/o trasporto scolastico. Si specifica che occorre presentare per ogni figlio o figlia istanze distinte per ogni servizio e agevolazione che si intende richiedere.

Le istanze devono essere presentate in modalità esclusivamente online, collegandosi alla pagina dedicata ai servizi del Comune di Empoli https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi

È possibile procedere all’autenticazione con una delle seguenti modalità: con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); con Carta di identità elettronica con Pin; con Tessera Sanitaria con Pin. Tutte le informazioni sono consultabili nell’Avviso Iscrizioni e agevolazioni ai servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico e pre-scuola a.s. 2024/25 e sul sito web del Comune ai link dei procedimenti:

- trasporto scolastico: https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Trasporto-scolastico-scuole-dell-infanzia-primarie-e-secondarie-di-1-grado

- mensa: https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Servizio-mensa-scolastica

- pre-scuola: https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Servizio-di-Pre-scuola

- domanda agevolazione tariffaria mensa e/o trasporto: https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Agevolazioni-sul-pagamento-dei-servizi-mensa-e-trasporto-scolastico

Per informazioni relative all’organizzazione dei servizi è possibile contattare il Servizio Scuola e refezione scolastica nelle seguenti modalità: per mail tramite l’indirizzo scuola@comune.empoli.fi.it oppure per telefono al numero 0571 757060 chiamando nelle seguenti fasce orarie, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 martedì e giovedì dalle 14.45 alle 18.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa