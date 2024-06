Sopralluogo di Scipioni e Giannetto in via Limitese: "Strada fantasma"

Il candidato sindaco Alessandro Scipioni è stato accompagnato dal candidato consigliere Giuseppe Giannetto (della lista VinciAmo), in un sopralluogo lungo la via Limitese, dimenticata dalla politica e che vive nell'incuria da molti anni.

Durante l'incontro, al quale si sono aggiunti alcuni abitanti del viale, i residenti hanno mostrato come l'amministrazione comunale, fino ad adesso,abbia lasciato nel dimenticatoio questa via. Nonostante i problemi siano molti evidenti.

Erba mai tagliata, strade e marciapiedi malmessi, che vengono "sistemate" con un po' di asfalto, che lascia il tempo che trova, fogne tappate, mancanza di illuminazione nelle strade, che causa incidenti fra i passanti e le autovetture, vandali lungo la via che creano disagio alla comunità, pur dopo ripetuti interventi delle forze dell'ordine.

Problemi nella gestione della situazione degli immigrati.

Possiamo notare il Cas, realizzato per accogliere un numero inferiore di persone straniere rispetto a quelle che al giorno d'oggi ospita.

"Gli abitanti della zona si sentono abbandonati da anni dalla gestione del comune della sinistra.

Per questo motivo, si sono rivolti a noi, per poter sperare di cambiare e migliorare ogni angolo della città, compresa questa via fantasma.

Fonte: Ufficio stampa