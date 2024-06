Un libro e una tavola rotonda a Quarrata sul cambiamento climatico

“Fango – Emergenza climatica e sfida ambientale” è l’iniziativa in programma martedì 11 giugno a Quarrata (PT), alle 11 a Villa La Magia, promossa da SPI CGIL Toscana, SPI CGIL Prato e SPI CGIL Pistoia in collaborazione con il Comune di Quarrata. Sarà presentato il libro “Fango-Racconti e immagini delle alluvioni”, edito da LiberEtà (la rivista dello Spi Cgil nazionale) che racconta, attraverso una serie di scatti fotografici e testimonianze, la tragedia delle alluvioni che hanno colpito le Marche (2014 e 2022), l’Emilia Romagna (2023) e la Toscana (2023), ma anche l’impegno e la determinazione degli abitanti e i gesti di solidarietà dei volontari.

“I nostri volontari, attivati dalle Camere del lavoro e delle leghe dello Spi Cgil, hanno svolto un ruolo cruciale per portare aiuto e sostegno alle popolazioni più colpite da questa tragedia – sostiene il segretario generale dello Spi Cgil Toscana Alessio Gramolati – Ma non si può semplicemente attendere che tutto ciò accada di nuovo. Forse è una grande illusione, ma credo che sia necessario avviare un grande progetto pubblico di messa in sicurezza del territorio. Un piano Marshall dell’ambiente, a partire dalle aree più soggette, per fare fronte al dissesto idrogeologico che interessa tanta parte dell’Italia”.

La mattinata prevede la tavola rotonda “L’onda lunga delle alluvioni. Strategie di resilienza ambientale”, coordinata da Alessio Gramolati, che vedrà la partecipazione di Bernardo Gozzini, Amministratore Unico Consorzio LAMMA; Elio Cerri, Segretario Generale SPI CGIL Marche; Michele de Pascale, Sindaco di Ravenna; Monia Monni, Assessora all’Ambiente Regione Toscana e Gabriele Romiti, Sindaco di Quarrata. Conclude Tania Scacchetti, segretaria generale SPI CGIL nazionale.

Secondo il LAMMA, il 2023 in Toscana è stato il secondo anno più caldo dopo il 2022. Nel 2023 si è registrato un aumento della temperatura media di +1,2°C rispetto al 1991-2020. Il nostro Paese è sempre più esposto alla crisi climatica. Secondo l’Osservatorio nazionale Città Clima di Legambiente, in Italia nel 2023 gli eventi che hanno provocato danni nei territori sono saliti a 378 (44 in Toscana).

Fonte: Ufficio stampa