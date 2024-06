Ciclista travolta da un'auto. Fiab Pisa accede i riflettori sul problema

Ieri un automobilista ha investito un ciclista su via di Ulisse Dini, la strada che congiunge San Giuliano con Pisa.

L'esatta dinamica dell'incidente non è ancora nota, ma l'esito sì: il ciclista è stato portato d'urgenza in ospedale in codice rosso, e la prognosi è riservata. Al solito, le conseguenze di quello che viene troppo spesso considerato come un "banale incidente" sono estremamente gravi per gli utenti più vulnerabili.

Questo episodio riporta alla ribalta il problema della sicurezza sulla strada, e in particolare rende evidente l'urgenza di realizzare percorsi sicuri che permettano a chi si sposta in bici (o anche a piedi), di potersi muovere in sicurezza.

A questo proposito vogliamo ricordare che, incredibilmente, ancora manca un collegamento ciclabile protetto tra Pisa e San Giuliano; questa mancanza non solo aumenta i pericoli per chi pedala, ma rappresenta un grave freno all'uso della bici per gli spostamenti quotidiani.

Ricordiamo che Pisa e San Giuliano distano pochi chilometri, e la presenza di una infrastruttura ciclabile di qualità renderebbe la bicicletta (magari anche elettrica) il mezzo più competitivo per gli spostamenti tra i due comuni.

Auspichiamo che entrambi i candidati alla carica di sindaco di San Giuliano mettano in cima all'agenda la realizzazione di una pista che, finalmente, colleghi San Giuliano e Pisa.

FIAB Pisa