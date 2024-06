Confindustria Toscana Nord: Riccardo Matteini Bresci si autosospende

È giunta a Confindustria Toscana Nord una comunicazione di Riccardo Matteini Bresci in cui quest'ultimo, a seguito degli accadimenti dell'ultima settimana, si autosospende dalla propria posizione in associazione fino al termine delle indagini preliminari in corso.

Confindustria Toscana Nord esprime apprezzamento per il gesto compiuto dal socio, che con questo atto dimostra di avere ben compreso lo spirito e la sostanza del Codice etico, consentendo inoltre una più lineare prosecuzione dell'attività istituzionale - comunque pienamente in essere - della sezione e dell'associazione.

A Matteini Bresci Confindustria Toscana Nord augura la più positiva evoluzione della sua posizione.

Fonte: Confindustria Toscana Nord