Prato: seconda edizione di Omnia Summer Festival con oltre 400 giovani

È stato un pomeriggio pieno di emozioni per gli oltre 400 ragazzi e per i loro genitori che, ieri , hanno partecipato alla seconda Rassegna regionale delle orchestre scolastiche che si è tenuta presso la piazza esterna di Omnia Center a Prato.

Sul palco si sono alternati i ragazzi delle scuole di Prato e provincia che si sono esibiti con i loro insegnanti, alla presenza delle famiglie e di tante persone.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla direttrice di Omnia Center Annalisa Braccia e dalle scuole rappresentate dalla referente dell’Ufficio scolastico Ilaria Bonanno che è riuscita a coinvolgere 13 scuole per 400 ragazzi. Un’impresa non semplice. «Si tratta di un lavoro che richiede impegno da parte di tutti – ha detto Bonanno – ma di grande soddisfazione per i nostri ragazzi. Si tratta della seconda rassegna regionale e, grazie a Omnia center siamo riusciti a realizzare questo evento che si sta ora consolidando come uno degli appuntamenti più partecipati».

Ad esibirsi sono state le orchestre scolastiche dell’istituto Bartolini, Lippi, Mascagni, Marco Polo, Mazzei, Hack, Pertini, Malaparte, Don Milani, Castellani e Mazzoni. Ed ancora, applauditissimi, i ragazzi del Convitto Nazionale Cicognini e del Liceo Musicale Cicognini Rodari. Ospite d’eccezione Edith Albert, la cantante jazz olandese di origine, ma residente da molti anni a Borgo a Buggiano, in provincia di Pistoia, che due anni fa ha partecipato alla trasmissione televisiva “The voice senior”.

Insomma, un pomeriggio denso andato in scena propria nella data scelta in Italia per omaggiare, col concerto di ieri sera all’Arena di Verona, il canto lirico italiano, riconosciuto patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

Il Festival prosegue

Dopo la rassegna musicale dei ragazzi prenderà il via l'Omnia Summer festival il cui direttore artistico è Enzo Manciafico mentre la conduzione è stata affidata a Stefano Baragli.

Ecco gli eventi in programma Martedì 11 giugno salirà sul palco il primo ospite, il cantante Povia, oltre a Iko e Grooviera.

Mercoledì 12 sarà la volta dell'attore e imitatore Alberto Caiazza insieme ai gruppi musicali Blulotuswine e Lapolveriera, giovedì 13 giugno vi sarà come ospite della serata il cantautore Johnson Righeira assieme a Calliope e Deschema, martedì 18 giugno il cantautore Matteo Becucci animerà la serata seguito da Annarè e Mabell, mercoledì 19 giugno sono attesi il cantautore Niveo, che ha partecipato al noto talent "Amici" di Maria De Filippi, Soulkamikaze e Onthemoon e infine giovedì 20 giugno chiuderanno la kermesse il noto Cantautore Massimo di Cataldo, Bonjeinyurt e Demagò.

«Sono molto soddisfatto perché anche quest'anno "Omnia Summer Festival" propone un bel programma - ha commentato il direttore artistico Enzo Manciafico - ho puntato anche sui giovani perché credo molto nelle loro potenzialità non solo nel panorama musicale ma anche in quello dell'intrattenimento. I ragazzi sono delle risorse importanti e lo dimostrano in tanti contesti».

Tutte le sere, oltre alle band del territorio, che spazieranno con musica di ogni genere, sarà presente The bubblegum cover Band, che farà ballare giovani e meno giovani con pop dance anni'90/2000. Durante gli eventi saranno aperti, anche all'esterno, i ristoranti dell'Omnia: Henko, Burger King, Rosso Pomodoro e Old Wild West.

L'ingresso è gratuito.

Fonte: Eventi Prato