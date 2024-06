Sei persone denunciate per rissa e detenzione di droga e armi

I carabinieri di San Miniato hanno denunciato in stato di libertà sei persone per rissa. Una di queste anche per detenzione di sostanze stupefacenti.

Alcuni giorni fa, i militari erano intervenuti nei pressi di un’abitazione dove era stata segnalata una lite animata tra più

persone.

Gli accertamenti condotti dai militari avevano portato all'immediata identificazione dei soggetti, uno dei quali risultava essere anche l’affittuario dell’abitazione accanto la luogo della rissa.

La perquisizione dell'appartamento avevo poi fatto ritrovare e sequestrare alcune dosi di marijuana, materiali da taglio ed oltre 5.000 euro in contanti.

Erano state messe sotto sequestro anche una katana lunga 90 cm. e un coltello di 18 cm. di lama.