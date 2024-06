Tragedia al Tuscany Flight di San Miniato. Si schianta ultraleggero e muoiono due persone

Un ultraleggero si è schiantato al suolo durante la fase di atterraggio presso il campo volo di Casa Bonello nel Comune di San Miniato durante la giornata Festa dell'Aria.

L'impatto è stato fatale per i due uomini di Pontedera di 40 e 50 anni all'interno del velivolo.

La squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 11:30 in Via Cavane per estrarre e due salme dalla cellula del deltaplano e messo in sicurezza i luoghi dell' intervento.

Sul posto 118 e forze di polizia per i rilievi del sinistro e per chiarire la dinamica dell'incidente.