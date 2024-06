Europee: a Livorno PD primo partito con il 36%, poi FdI al 20%

Si sono chiuse alle ore 23 di ieri, domenica 9 giugno, le votazioni per il rinnovo del Parlamento europeo e per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Lo spoglio dei voti per le comunali inizierà alle ore 14 di oggi (risultati in diretta su https://www.comune.livorno.it/risultati-elettorali), mentre lo scrutinio delle europee si è svolto questa notte, subito dopo la chiusura dei seggi.

Il voto a Livorno ha fatto registrare un’affluenza al di sopra della media nazionale, visto che, per le europee, sono andati a votare 74.808 cittadini livornesi, rispetto ai 133.387 iscritti nelle liste elettorali, e cioè il 56,08% degli iscritti (il 56,60% dei maschi e il 55,61% delle femmine).

Per le elezioni comunali l’affluenza è stata del 55,13% (il 55,43% dei maschi e il 54,84% delle femmine), essendo andati a votare 75.123 elettori su 136.265 iscritti.

L’affluenza delle comunali risulta più bassa di quella delle europee in quanto, a parità di elettori votanti, il numero degli iscritti al voto per le europee era inferiore rispetto a quello per le comunali (una differenza di quasi 3mila voti) perché molti cittadini AIRE hanno chiesto di votare all’estero (ma lo si poteva fare solo per le europee e non per le comunali) e quindi erano stati cancellati dalle liste di Livorno per le europee.

Risultati delle Europee

Per le europee (dati non ufficiali) i voti validi sono stati 71.713 e rappresentano il 95,86% dei voti espressi, che sono stati 74.808. I voti considerati non validi sono infatti 3.095, di cui 1.079 schede bianche, 2.000 schede nulle, 16 schede contese.

Questi i voti riportati nei 172 seggi cittadini dalle liste che si sono presentate per le elezioni europee:

LIBERTÀ voti 375 (0,52%)

FRATELLI D'ITALIA voti 14.965 (20,87%)

FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE voti 2811 (3,92%)

ALLEANZA VERDI E SINISTRA voti 6266 (8,74%)

LEGA SALVINI PREMIER voti 3892 (5,43%)

MOVIMENTO 5 STELLE voti 8839 (12,33%)

ALTERNATIVA POPOLARE voti 851 (1,19%)

STATI UNITI D'EUROPA voti 2402 (3,35%)

DEMOCRAZIA SOVRANA E POPOLARE voti 679 (0,95%)

PACE TERRA DIGNITÀ voti 2885 (4,02%)

PARTITO DEMOCRATICO voti 26043 (36,32%)

AZIONE - SIAMO EUROPEI voti 1705 (2,38%)