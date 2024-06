In casa 1,6 chili di marijuana, piante e strumenti per la coltivazione: due persone denunciate

A Campi Bisenzio, i carabinieri hanno arrestato un uomo italiano del 1970 e denunciato a piede libero un altro italiano del 1991 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo nel fine settimana, i due sono stati fermati poiché si sono mostrati nervosi alla vista dei carabinieri. Sebbene fossero in possesso solo di una piccola quantità di marijuana, una successiva perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di 1,645 kg di marijuana essiccata, tre piante di cannabis coltivate in giardino e vari strumenti per la coltivazione e il confezionamento. L'arrestato è stato portato nel carcere di Firenze Sollicciano, in attesa del processo, durante il quale sarà accertata la loro colpevolezza, nel rispetto della presunzione di innocenza.