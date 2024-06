PD primo partito nel comune di Pistoia: supera FdI di 6 punti e il dato nazionale di 7 punti

Mentre lo spoglio delle schede elettorali si avvia alla conclusione, per l’Unione comunale del Partito Democratico è tempo, dati alla mano, di tirare le somme.

Il bilancio di queste elezioni europee è oltremodo positivo: nel Comune di Pistoia il PD è il primo partito, con 6 punti di distacco da Fratelli d'Italia. Va oltre il 30% e supera il dato nazionale di 7 punti.

“Il buon lavoro che stiamo facendo sul territorio – commenta il segretario comunale Walter Tripi – dà i suoi frutti. Attraverso l’impegno di tutti, stiamo ricostruendo la nostra proposta e la nostra presenza. Questo risultato rappresenta un ottimo punto di ripartenza e di rilancio in vista delle prossime scadenze elettorali: l’obiettivo di riprendere il Comune si fa più vicino”.

C’è grande soddisfazione per il risultato nazionale, che ha superato le nostre aspettative. Il dato negativo rimane quello dell’astensionismo. Da parte nostra, continueremo a lavorare per dare sempre maggiore credibilità alla politica, oltre che per offrire risposte concrete ai cittadini.

Infine, un doveroso ringraziamento a tutti i volontari, agli iscritti, agli elettori e al gruppo consiliare: questo grande risultato è la dimostrazione che l’impegno e la dedizione ripagano.