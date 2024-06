Bagno a Ripoli ha un nuovo sindaco: è Francesco Pignotti

Finito lo spoglio delle elezioni dell'8 e 9 giugno anche alla periferia di Firenze, per la precisione a Bagno a Ripoli. A guidare il comune sarà ancora una volta il centrosinistra con Francesco Pignotti, che - anche se mancano pochissime sezioni - è sicuro di rimanere sul 55% circa.

Ha battuto Michele Barbarossa e Sonia Redini, rispettivamente centrodestra e lista di sinistra, che si stanno scontrando per il secondo posto intorno al 20%. "Cara Bagno a Ripoli avrò cura di te" ha già scritto sui social Pignotti.

Non si andrà al ballottaggio dato che il vincente ha superato il 50% dei voti. Bagno a Ripoli ha più di 15mila abitanti quindi l'ipotesi ballottaggio non era da scartare.

Non poteva ripresentarsi dopo due mandati Francesco Casini, che ha lasciato la carica. Di seguito la lista completa dei candidati: Francesco Pignotti con le liste Partito Democratico, Bagno a Ripoli al Centro, Sinistra e Ambiente; Michele Barbarossa con Fratelli d'Italia; Sonia Redini con Per una Cittadinanza Attiva, M5S e Rifondazione; Francesca Cellini con Bagno a Ripoli Futura e Sinistra per Bagno a Ripoli.