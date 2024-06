Baroncelli rieletto primo cittadino a Barberino Tavarnelle

In provincia di Firenze si è votato anche a Barberino Tavarnelle. Finito lo spoglio è ora di controllare i risultati pure nel Chianti e di scoprire chi lo amministrerà nel prossimo quinquennio

A guidare il comune sarà ancora una volta David Baroncelli, a capo della coalizione di centrosinistra. Ha ottenuto il 78.74% dei voti e otterrà 11 seggi. Ha battuto Fabrizio Marilli, che a capo della civica Pro Barberino si prende il 21,26% dei voti e 5 seggi.

Si trattava di un testa a testa. Baroncelli si è candidato per un secondo mandato con la lista Centrosinistra Barberino Tavarnelle, per lo schieramento opposto invece Marilli aveva optato per la lista Pro Barberino Tavarnelle Marilli Sindaco.