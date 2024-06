Sottani vince ancora: confermato sindaco a Greve

Nel Chianti si 'stappano' le urne oggi, ma qualcuno anche le bottiglie... A Greve in Chianti si è votato per le amministrative nell'ultimo weekend e ora è ufficiale, il sindaco sarà ancora una volta Paolo Sottani, a capo della coalizione di centrosinistra con la lista Greve Casa Comune. Ha ottenuto il 57,21% dei voti e otterrà 11 seggi.

Ha battuto Filippo Pierini, che a capo della coalizione civica Greve Immagina si prende il 21,35% dei voti e 3 seggi. Terzo invece il centrodestra di Roberto Abate con 14,62% dei voti e 2 seggi.

Finito il secondo mandato, Paolo Sottani ha potuto correre per il tris e lo ha fatto con una lista di centrosinistra. Il centrodestra ha optato per l'allergologo e consigliere comunale Roberto Abate, iscritto alla Lega. ’Immagina Greve Filippo Pierini sindaco’ era la lista di Filippo Pierini (figlio di Giuseppe, assessore socialista). Antonella Palmerini era la candidata di 'Bella ciao – Progressisti per Greve', che metteva insieme le idee del Movimento 5 Stelle con Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana e alcuni indipendenti