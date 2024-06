Un plebiscito per Ciappi: sarà ancora sindaco a San Casciano

A San Casciano in Val di Pesa parlano i risultati delle elezioni dell'ultimo weekend. A guidare il comune sarà ancora una volta Roberto Ciappi, a capo della coalizione di centrosinistra. Ha ottenuto circa il 70% dei voti. Ha battuto tutti, a partire da Benedetta Venezia, che a capo della coalizione di centrodestra si prende circa il 20%. Terzo il civico di sinistra Jadi Marinai.

Non si andrà al ballottaggio dato che il vincente ha superato il 50% dei voti. San Casciano in Val di Pesa ha più di 15mila abitanti quindi l'ipotesi ballottaggio non era da scartare.

Le elezioni di San Casciano si sono tenute a pochi giorni dalla scomparsa di Massimiliano Pescini, stimato e apprezzato sindaco dal 2009 al 2019. Tra i candidati era presente, si è visto, Roberto Ciappi, sindaco uscente a capo di una lista di centrosinistra. Il centrodestra invece aveva puntato le sue fiches su Venezia. La sinistra era scesa in campo con Marinai.