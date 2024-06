Serie di furti a San Giovanni Valdarno, i carabinieri arrestano un uomo

I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno arrestato un noto pregiudicato brasiliano, responsabile di vari reati nel comune e nelle zone limitrofe. L'uomo era già stato arrestato alcune settimane prima per un furto in un esercizio commerciale. I militari lo hanno continuato a monitorare, raccogliendo prove e segnalando il comportamento sospetto all'Autorità Giudiziaria, che ha emesso un mandato di arresto. Il pregiudicato è stato rapidamente catturato e condotto al carcere di Arezzo. I Carabinieri stanno approfondendo le indagini su altri episodi simili che hanno preoccupato la comunità locale. Si precisa che l'indagato è considerato innocente fino a prova contraria, come previsto dal diritto di cronaca e dalla presunzione di innocenza.