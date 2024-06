Riconfermato Frosini sindaco di Monteriggioni

In uno dei borghi più famosi della Toscana le urne hanno parlato. A Monteriggioni ha vinto Andrea Frosini con il 64.89%, ovvero 3.206 voti su 5.161 votanti.

Raffaella Senesi è stata la principale sfidante. Ha ottenuto il 24,47% dei voti e otterrà 3 seggi. Ha battuto Moreno Giardini, che per la Lega si prende il 10,65% dei voti e 1 seggio.

A Monteriggioni era in scena una corsa a tre. Il centrodestra si era diviso: la Lega aveva deciso di sostenere come candidato sindaco Moreno Giardini mentre Forza Italia, Fratelli d’Italia e Udc avevano hanno confermato il loro appoggio alla lista civica guidata da Raffaella Senesi. Il centrosinistra puntava su Andrea Frosini, peraltro sindaco del comune negli ultimi cinque anni.

Il commento del sindaco

Il Centro Sinistra è l’unica lista che è cresciuta rispetto al 2019. Di fatto tutte le altre sono in diminuzione. Questo è il primo dato che emerge rispetto al risultato elettorale a Monteriggioni.

Un aumento dei voti del Centro Sinistra di circa il 28% rispetto al 2019, ovvero quasi mille voti in più. Una vittoria evidente e netta in tutte le sezioni.

Inoltre altro dato di fondamentale importanza è il numero elevato delle preferenze a verifica del legame tra i candidati al consiglio comunale ed il territorio di Monteriggioni.

"Il primo dato che posso commentare – afferma Andrea Frosini – è che siamo l’unica lista che ha aumentato i voti. Un dato significativo che dimostra e conferma il buon lavoro che abbiamo svolto in questi cinque anni di Amministrazione. Monteriggioni prosegue sulla buona strada. È questa la prima riflessione, la prima frase alla quale penso a seguito dei risultati di queste elezioni. La comunità di Monteriggioni ha deciso di proseguire questa esperienza amministrativa. Monteriggioni ha scelto così. Il voto è chiaro ed i cittadini hanno deciso con fermezza di continuare con una visione di Monteriggioni inclusiva, solidale, attenta all’ambiente, per lo sviluppo sostenibile e con un turismo ed una cultura di qualità. Oggi Monteriggioni ha, inoltre, deciso di confermare un gruppo che può dare la garanzia del massimo impegno per il bene di Monteriggioni, come dimostrato costantemente nei 5 anni trascorsi insieme. Ci attendono ora ulteriori cinque anni. Noi non ci siamo mai fermati, abbiamo continuato a lavorare come Amministrazione anche durante la campagna elettorale e di conseguenza oggi ripartiamo da dove siamo rimasti. In questo cinque anni abbiamo scelto e portato avanti un preciso approccio all’amministrazione della ‘cosa pubblica’: abbiamo rimesso i cittadini al centro dell’azione amministrativa, siamo stati ogni giorno presenti sui problemi, ma attenti a pensare e progettare anche il futuro del nostro Comune. Continueremo così. Il messaggio che esce dal territorio esprime una chiara e netta volontà».