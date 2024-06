Viola il provvedimento d’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e viene arrestato

Sabato scorso i Carabinieri della Stazione di Barberino-Tavarnelle hanno proceduto all’arresto di un soggetto, ritenuto responsabile della violazione del provvedimento dell’allontanamento urgente dalla casa familiare. L’individuo, pochi giorni prima, era stato denunciato in quanto, al culmine di una lite, aveva aggredito la madre ed era, per questo, stato allontanato dall’abitazione dei genitori. Ciononostante, nella giornata di sabato, durante un controllo dei militari dell’Arma, l’uomo è stato trovato nell’appartamento, incurante del provvedimento che gravava su di lui. Al termine delle attività l’indagato è stato tradotto presso la casa circondariale di Firenze Sollicciano, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà in settimana. Per l’indagato vige comunque la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.