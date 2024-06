Elezioni Montecatini Terme, Fanucci chiede il riconteggio

“Montecatini Terme il futuro è nel nome”. Comincia così, con lo slogan della campagna elettorale, il breve commento di Edoardo Fanucci, candidato sindaco delle liste “Fanucci Sindaco”, “Patto per la città” e ”Insieme” alle elezioni di sabato 8 e domenica 9 giugno. Fanucci annuncia di aver presentato un ricorso per il riconteggio delle schede elettorali e che parlerà di questo e altro in una conferenza stampa, convocata per dopodomani, giovedì 13 giugno.

“E’ stata una corsa fantastica, a perdifiato: 2484 preferenze, il 27% di voti, senza simboli di partito, con una coalizione amministrativa che ha dato tutto non solo intorno a me ma soprattutto intorno ad un progetto bellissimo – sottolinea Fanucci -. E’ da lì che vogliamo ripartire, è da lì che vogliamo insistere nel nostro percorso”. Un percorso che ha condotto il candidato sindaco a pochi voti dall’accesso al ballottaggio e che comunque non termina qui. “Abbiamo indetto una conferenza stampa nella quale parleremo di tutto, soprattutto delle cose che vogliamo realizzare e che ci stanno a cuore. Attenzione, noi chiediamo i riconteggi, lo abbiamo già fatto – conclude e precisa Fanucci -, ma non perché pensiamo che ci siano stati dei brogli, assolutamente no, magari degli errori o delle non omogenee valutazioni: un modo per dire grazie e per confrontarci sul futuro della città”.

Fonte: Ufficio Stampa