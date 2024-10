M5S Montecatini: Bini da il punto sul verde pubblico

"Montecatini Terme è la città del verde: è questo il nostro auspicio ed il nostro obiettivo.

Purtroppo, al nostro arrivo alla guida amministrativa, abbiamo trovato una situazione critica e paradossale: Montecatini Terme non aveva un piano strutturale di manutenzione costante e puntuale delle aree verdi; questa situazione ha creato i disagi che vediamo tutt’ora, compresa la caduta dell’albero in via Magnani accaduta giovedì scorso.

Da troppi anni, Montecatini Terme agisce in emergenza e tende a riparare e sistemare situazioni in maniera caotica e solo in caso di necessità.

Da quando mi sono insediato, ho iniziato un percorso diverso e virtuoso: lavorare affinché la città possa avere un controllo organizzato e pianificato di tutte le aree verdi, così da poter arrivare a regime e poter intervenire prevenendo problematiche invece di essere obbligati a porre rimedio a cose fatte.

Devo essere sincero, non sarà un percorso breve: stiamo collaborando a stretto contatto con l’azienda appaltatrice della manutenzione del verde perché sia intrapresa questa strada e nello stesso tempo ci stiamo occupando delle emergenze che ancora troppo spesso capitano; servono tempo e fondi per poter mettere la città totalmente in sicurezza e far tornare le aree verdi ad essere totalmente fruibili e decorose."

Luca Bini Assessore Lavori Pubblici - Montecatini Terme

