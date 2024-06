Del Rosso batte Baroncini, diventa sindaco di Montecatini per otto voti

Per soli otto voti di distanza - 3.499 vs 3.491 - Claudio Del Rosso ottiene la fascia tricolore a Montecatini Terme. Con la sua coalizione di centrosinistra, Del Rosso si prende la carica di sindaco che era nelle mani del centrodestra. Lo ha deciso il ballottaggio che si è tenuto domenica 23 e lunedì 24 giugno, dopo il primo turno di due settimane fa.

Le urne hanno dato il risultato poco fa, Del Rosso ha vinto con il 50,06% dei voti, in consiglio prenderà 10 seggi. Ha sconfitto al secondo turno il candidato della coalizione di centrodestra, ovvero il sindaco uscente Luca Baroncini, che si è fermato al 49,94% dei voti e otterrà 3 seggi.

A Montecatini Terme si è parlato molto nelle ultime settimane del riconteggio per Fanucci, terzo al primo turno per un pugno di voti. Ora però è ufficiale una nuova pagina per il comune termale.