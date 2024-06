In Comune per Vinci: "Risultato non scontato ma nemmeno soddisfacente"

La lista In Comune per Vinci ha raccolto 611 voti, l’8,63% dei voti validi, portando un consigliere di opposizione a sinistra dopo 5 anni nei quali l’opposizione era costituita solo dalla destra.

È un risultato che non era scontato, visto il tempo ridotto a disposizione, l’assenza di organizzazioni strutturate sul territorio a nostro supporto e il fatto che ci siamo formati come gruppo a ridosso delle elezioni partendo da vertenze importanti ma percepite lontane e che poco avevano coinvolto la popolazione di Vinci (il NO al gassificatore, la battaglia per l’acqua pubblica e contro il consumo di suolo, la difesa di boschi e del verde).

È un risultato neanche soddisfacente, considerata la complessità della situazione sociale che stiamo affrontando e che, ancora oggi, la politica locale si ostina a non voler vedere.

Il comune ha solo ridipinto la facciata, con un giovane uomo sicuramente con buone intenzioni, ma la struttura è ancora quella vecchia e obsoleta che ha mal gestito il comune fino a ieri. Facciamo i nostri auguri a Daniele Vanni, ricordandogli che non combattiamo contro di lui ma a favore della città e dei cittadini.

Noi partiamo da qui, dallo spazio che ci siamo conquistati remando contro corrente.

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto in diverso modo o che ci hanno dato fiducia con il loro voto rassicurandoli sul fatto che ci siamo ora e ci saremo, vigili e preparati, nel consiglio comunale e nelle battaglie sul territorio, nella difesa dei diritti collettivi (alla pace, al lavoro e al reddito sicuri) così come nelle vertenze locali.

Tutti i grandi viaggi cominciano con un piccolo passo e noi abbiamo appena iniziato.

Fonte: In Comune per Vinci