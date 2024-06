Inaugurata la nuova area giochi del giardino Falcone Borsellino alle Fornaci

E’ stata inaugurata oggi pomeriggio la nuova area giochi all’interno del giardino Falcone Borsellino alle Fornaci. All’iniziativa hanno partecipato il sindaco Alessandro Tomasi e l’assessore al verde pubblico Alessio Bartolomei.

Si tratta di un intervento realizzato dall’Amministrazione comunale grazie a un investimento di 148mila euro, iniziato con la rimozione della vecchia attrezzatura e proseguito con la creazione di una nuova area ludica inclusiva, installata su una pavimentazione antitrauma. Si è voluto così restituire al quartiere uno spazio comune attrezzato, fruibile, sicuro e funzionale, in grado di assumere una sua centralità nel quadrante nord-est della città.

I giochi - altalena, teleferica doppia, trampolino elastico, disco ruotante, fune di equilibrio e una struttura combinata per bambini in età prescolare con scivolo - sono stati posizionati nello spazio a verde a ridosso di via Gentile, così da accentuare, implementare e stimolare l’aspetto inclusivo di questo spazio. Sono stati collocati, dunque, nuovi giochi in grado di rispondere alle esigenze di un’ampia fascia di giovani, fino ai 14 anni di età e con differenti abilità. La nuova pavimentazione in gomma colata, continua e accessibile, è stata collegata con i percorsi pedonali del parco, così da garantire una piena accessibilità all’area a verde, un luogo d’incontro dove tutti i bambini possono incontrarsi e giocare insieme in uno spazio polifunzionale senza alcuna barriera architettonica.

«L’intervento alle Fornaci – ha evidenziato il sindaco Alessandro Tomasi – fa parte del programma complessivo di riqualificazione delle aree verdi del territorio con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fruibilità dei giardini comunali, grazie a un importante lavoro che vede anche la manutenzione degli arredi e il rinnovo delle strutture ludiche presenti. L’opera si inserisce anche nel progetto di attenzione alle zone più decentrate della città. Nei giorni scorsi è stato, infatti, inaugurato il distaccamento della Polizia Municipale in piazza Nelson Mandela proprio per creare sempre più vicinanza con i cittadini».

Tra le opere da poco realizzate, l’area giochi nel giardino pubblico “Capaci” in via Pietri in località Mattia Ponzano, la risistemazione delle aree gioco negli spazi a verde a Pontenuovo e in quello dedicato a Peppino Impastato in via Desideri. Ancora, la sistemazione dei giardini di via Ciampi e in via Padre Prospero Lotti a Candeglia.

«Questa nuova area giochi attrezzata – sottolinea l’assessore al verde pubblico Alessio Bartolomei – contribuirà alla socializzazione dei bambini e all’incontro tra le famiglie, oltre che a momenti di divertimento così essenziale per la crescita dei più piccoli. La scelta dei materiali durevoli e sicuri, insieme a un attento rispetto delle normative di sicurezza, assicura un ambiente di gioco inclusivo, divertente e sicuro per tutti i bambini».