La Mille Miglia passa da Pontedera, i provvedimenti su circolazione e sosta

Nella giornata di giovedì 13 giugno la città di Pontedera sarà attraversata dalla Mille Miglia. La celebre gara per auto d'epoca passerà da Pontedera durante la terza tappa, con partenza da Viareggio e arrivo a Roma.

Il passaggio dei mezzi, oltre 400, è previsto in mattinata, con le prime auto che arriveranno intorno alle 7,30. Il percorso prevede l'ingresso in città dalla Tosco Romagnola, il passaggio da via del Gelso - via Madre Teresa di Calcutta, l'arrivo in piazza Martiri della Libertà transitando da via dell'Indipendenza, viale Italia, Ponte Napoleonico e infine la sfilata su Corso Matteotti.

Da qui le auto usciranno dalla città, tramite via Primo Maggio, in direzione della capitale.

Fonte: Ufficio Stampa