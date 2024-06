La viareggina Alice Belli è la nuova Miss Sambuca

Alice Belli, 20 anni, studentessa di Viareggio è la vincitrice della prima selezione del concorso Miss Toscana 2024. Ha conquistato la fascia di Miss Sambuca val di Pesa nella serata che si è svolta nel campo sportivo del paese fiorentino. L’appuntamento è stato organizzato dall’Unione Sportiva Sambuca che da molti anni allestisce questa serata di inizio estate nell’ambito del programma della sagra della frittella “Fior di cascia”.

Complessivamente sono state premiate sei ragazze. Alice è una studentessa, ha capelli castano chiari è alta 1,72 ed è del segno dello Scorpione. Al secondo posto si è classificata Chiara Farina, 20 anni di Arezzo che ha conquistato la fascia di Miss Rocchetta bellezza. Al terzo posto (Miss Framesi) Veronica Gabuzzini, 20 anni di Prato che fa la soccorritrice al 118.

Quarta classificata Stella Tonialini, 20 anni di Torrita di Siena che pratica danza e recitazione. Quinta classificata Rebecca Riccetti, 20 anni di Cascina (Pisa), infermiera. Sesta classificata Elisa Calandi 19 anni di Firenze.

Le ragazze premiate hanno ricevuto prodotti Framesi, Rocchetta. A consegnare la fascia di Miss Sambuca Val di Pesa ad Alice Belli Massimo Checcucci, presidente dell’Unione sportiva Sambuca. Chiara Farina è stata premiata da Tiziano Alba, responsabile della sagra della frittella, Veronica Gabuzzini da Luca Vannelli vice direttore dell’agenzia di Sambuca di Chianti Banca.

A premiare Stella Tonalini Michela Piccirillo titolare di “Cuori di pezza”, Rebecca Riccetti è stata premiata da Chiara Bagnoli, insegnante di pole dance della scuola “Officine Sportive del Chianti. Mauro Mugnaini, il presidente della squadra valpesana Sambuca, ha premiato Elisa Calandi.

La giuria che ha assegnato i premi era composta da Luca Vannelli, vicdirettore dell’ agenzia Sambuca di Chianti Banca (presidente), Manuel Esposito, in rappresentanza dell’organizzazione della festa US Sambuca, Ilaria Monteanu, in rappresentanza dell’organizzazione della festa US Sambuca, Caterina Bianchini, in rappresentanza della proloco Sambuca, Mauro Mugnaini, presidente squadra valpesana Sambuca, Adriano Becattini dirigente dell’Unione sportiva Sambuca, Sabrina Bagni in rappresentanza dei commercianti di Sambuca.

Fonte: Ufficio Stampa